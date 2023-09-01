מתנת הצטרפות

** הטבת 5000 נקודות הנוסע המתמיד תוענק למנפיקים כרטיס משולב דיינרס ומסטרקארד און-ליין. 2500 נקודות הנוסע המתמיד יוענקו למנפיקים כרטיס מסוג מסטרקארד. מתנת ההצטרפות תוענק ללקוח שלא החזיק בכרטיס FLY CARD ב -24 החודשים שקדמו להצטרפות, עם צבירה של 50 נקודות בכרטיס בכפוף לתקנון המועדון .

(1)מבצע מצטרפים וטסים אוקטובר- נובמבר 2025

תקף למצטרפים חדשים אשר לא החזיקו כרטיס אשראי FLY CARD במהלך 24 החודשים שקדמו ליום תחילת הקמפיין, שינפיקו FLY CARD משולב של דיינרס ומאסטרקארד או FLY CARD PREMIUM המשולב של דיינרס ומאסטרקארד בלבד, בין התאריכים 26.10.2025 עד 30.11.2025, או עד גמר המלאי, המוקדם שבהם. מינימום 10,000 מושבים במלאי. כרטיס בונוס כפוף לתשלום מיסים, היטלים, אגרות ותוספות אשר ישולמו על ידי הלקוח. כרטיס הבונוס יוענק רק לאחר שהלקוח ביצע רכישות ב-FLY CARD החדש בסך מצטבר של 10,000 ₪ וזאת לכל המאוחר עד ליום 31/01/2026. כרטיסי הבונוס הם למחלקת תיירים ליעדי הקמפיין כפי שמפורטים באתר אל על. תקף להמראות בין התאריכים 01.01.2026 ועד 17.03.2026, ובין התאריכים 24.04.2026 עד 30.6.2026. את כרטיס הבונוס יש לכרטס עד לתאריך 31.3.2026. בכפוף לתקנון המבצע

הנפקת הכרטיס והטבות המועדון

לבעלי חשבון ישראלי בלבד. התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות. אחזקת הכרטיס כרוכה בתשלום דמי כרטיס חודשיים. העברת נקודות אוטומטית למועדון הנוסע המתמיד מדי חודש, עד 10 ימים לאחר מועד החיוב.

לאחר העברתן, הנקודות תקפות ל-18 חודשים. ניתן להאריך את תוקף הנקודות באם תבוצע פעולה מזכה כמפורט בתקנון הנוסע המתמיד. בעסקות במוסדות המדינה לרבות חברת החשמל וחברת הדואר יחס המרה 10 ₪ =1 נקודת הנוסע המתמיד בכרטיס FLY CARD ו- 8 ₪ = 1 נקודת הנוסע המתמיד בכרטיס PREMIUM FLY CARD.

כפוף לתקנון המועדון, לתקנוני התכנית והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תכנית הנאמנות למועדון הנוסע המתמיד

בהתאם להודעת מועדון הנוסע המתמיד בדבר שינויים בתכנית ההטבות, החל מיום 1.9.2023, מחזיקי FLY CARD PREMIUM יצברו נקודה אחת עבור ₪4 מרכישות רגילות בכרטיס, נקודה אחת עבור ₪3 שווי רכישות שיבוצעו במטבע זר ונקודה אחת עבור ₪8 מרכישות במוסדות המדינה. מחזיקי FLY CARD יצברו נקודה אחת עבור ₪5 מרכישות רגילות בכרטיס ונקודה אחת עבור ₪10 ברכישות במוסדות המדינה. מחזיקי FLY CARD PREMIUMיצברו יהלום אחד עבור כל רכישה של ₪80 בכרטיס לצורך חישוב למעמד. צבירת יהלומים על רכישות בענפים מוחרגים (כמפורט לעיל) מוגבלת לחברים במעמד מתמיד (TL) וכסף (SL) עד 30,000 ש"ח בחודש. צבירת היהלומים מוגבלת כמפורט בתקנון FLY CARD המפורסם באתר כאל, ונבחנת בגין רכישות שבוצעו במהלך 12 חודשים קודמים. לתשומת ליבך, ב-1 באפריל 2025, יחולו שינויים בתוכנית המועדון, לפרטים לחצו כאן.

יחס הצבירה בכרטיס FLYCARD MASTERCARD מסוג פלטינום הינו 1 נק':10 ₪ , יחס הצבירה בכרטיס FLYCARD PREMIUM MASTERCARD מסוג פלטינום הינו 1 נק':8 ₪.

עמלת עסקאות מט"ח

2.5% בכרטיס FLY CARD, ו- 1.8% בכרטיס PREMIUM FLY CARD (במקום 3% ע"פ תעריפון כאל)

סוג הכרטיס

כרטיס דיינרס מאסטרקארד משולב הוא כרטיס שבבתי עסק בישראל ישמש ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות), ישמש ככרטיס מסטרקארד. בהתאמה, לא ניתן להשתמש בכרטיס בישראל בבתי עסק שאינם מכבדים דיינרס. בביצוע רכישות מקוונות בארץ או בחו"ל במידה ונדרש להזין את סוג כרטיס, יש להזין מסטרקארד, זאת למרות שבתי עסק בישראל העסקות יבוצעו ככרטיס דיינרס.

FLY CARD PREMIUM

לקוחות מחזיקי כרטיס FLY CARD PREMIUM שאינם חברי מועדון במעמד כסף, זהב, פלטינה וטופ פלטינה, מחויבים להיקף שימושים של ₪10,000 ומעלה בממוצע לחודש בכרטיס האשראי (למעט עסקות שיבוצעו במוסדות ממשלתיים כמפורט במסמכי ההצטרפות) שהם צבירת 2600 נקודות כתוצאה מרכישות בכרטיס האשראי בממוצע לחודש (בתקופה של 12 חודשים)

תנאים נוספים

כרטיס בונוס אינו כולל מיסי נמל. כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון מועדון הנוסע המתמיד המופיעים באתר www.elal.com התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות. בכפוף לאישור המנפיק.

תנאי הטבת הצבירה המואצת ברשתות בכפוף למפורט בתקנון מועדון הנוסע המתמיד.

לקבלת פרטים נוספים והצטרפות באמצעות נציג חייגו: 6311*

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

לידיעתך, לשם בחינת הקצאת אשראי חדש/הלוואה, חברתנו פונה ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי.

לשכת האשראי פונה לצורך כך לקבלת מידע ממערכת נתוני אשראי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

إشعار حول الحصول على مؤشر ائتمان

لمعلوماتك، ومن أجل فحص تخصيص ائتمان/قرض جديد، تتوجه شركتنا إلى مكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان.

ولهذا الغرض، يتوجه مكتب الائتمان بطلب للحصول على معلومات من نظام البيانات الائتمانية لبنك إسرائيل، وذلك وفقًا للبند 33 من قانون بيانات الائتمان.