כרטיס אשראי יש

הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל, לתנאים ולתקנון באתר המועדון. הזמנת הכרטיס אפשרית לבעלי ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף בלבד. חברת כאל ומועדון יש רשאים לסיים ו/או לשנות מעת לעת את התנאים, המבצעים וההטבות. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מתנת הצטרפות

מתנת ההצטרפות בכרטיס היא החזר לרכישה עד לסכום של 600 ₪ למימוש ברשת "יש". איך זה עובד? מקבלים את הכרטיס, מבצעים שימושים מעל 1,000 ₪ בכרטיס בחודש ההנפקה (בכל בית עסק) ונהנים מהחזר של 100 ₪ זיכוי בקופה עד ל 10 לחודש העוקב. כך במשך שישה חודשים רצופים. כדי ליהנות מההטבה במלואה צריך לבצע שימושים בסכום של 1,000 ₪ מידי חודש במשך 6 חודשים ברציפות. לא ניתן לממש את ההטבה בקניית סיגריות, משלוחים ותרומות. את ההטבה ניתן לממש בקנייה אחת. שימושים של 1,000 ₪ כוללים רכישות בכל בתי העסק. לא נכללים בחישוב: ריביות, עמלות, משיכת מזומן והעברות כספים באפליקציות ביט, פייבוקס וכדומה. לא הספקתם לבצע את השימושים בחודש ההנפקה? החודש הראשון למדידה ידחה לחודש לאחר מכן. התוקף לכל החזר - חצי שנה.

דמי חברות

פטור מדמי חבר מועדון החל ממועד ההצטרפות ועד להודעה אחרת מהנהלת המועדון אשר תישלח ללקוח מראש.

עשיריה בהנחה

מימוש ההנחה כפוף למגוון הקיים ומלאי המוצאים בכל סניף וסניף בעת ביצוע הקנייה. ניתן לשנות את רשימת המוצרים הנבחרים פעם אחת ברבעון קלנדרי בסניפי יש חסד ויש בשכונה. בכפוף לתקנון מועדון יש.

ההטבות הקיימות בכרטיס הינן עבור מבצעים בסניפי רשת יש (לא תקפות באתר), חגיגות אשראי, ירידים ואירועים המתקיימים מספר פעמים בשנה ברשת יש.

לכרטיס ישנן היתרונות הנוספים של הטבות מחוץ לרשת אשר מתקיימות מס' פעמים בשנה, אירועים מיוחדים מחוץ לרשת וכו'.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

לידיעתך, לשם הקצאת אשראי חדש, לרבות בעת חידוש מסגרת או שינויה, או שינוי אופן ניצול האשראי, לרבות הצטרפות לתכניות אשראי שונות, חברתנו פונה מעת לעת ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי. לשכת האשראי תפנה לצורך כך לקבלת מידע ממאגר נתוני האשראי המרכזי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

اشعار حول قبول مؤشر ائتمان

يرجى ملاحظتك، من أجل تخصيص ائتمان جديد، بما في ذلك عند تجديد إطار الائتمان أو تغييره، أو تغيير طريقة استخدام الائتمان، بما في ذلك الانضمام إلى برامج ائتمان مختلفة، تتصل شركتنا من وقت لآخر بمكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان. لهذا الغرض، سيطلب مكتب الائتمان معلومات من قاعدة بيانات الائتمان المركزية في بنك إسرائيل، وفقًا للمادة 33 من قانون بيانات الائتمان.