אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. גובה ההחזר החודשי עשוי להשתנות, בהתאם לשינוי הריבית. הריבית בכאל נקבעת על-פי נתוניו האישיים של כל לקוח. טווח הריביות מינימום 8.25% ומקסימום 17.9% שנתי. למשל, בהלוואה ע"ס 10,000 ₪ ב-18 תשלומים בריבית של 9%, סכום ההחזרים יסתכם ב- 10,727.58 ₪ וסכום החיוב החודשי יהיה בסך 595.98 ₪ ויחל ממועד החיוב השני לאחר קבלת ההלוואה. לדוגמא, אם מועד החיוב הוא ה- 10 לחודש וההלוואה נלקחה ב-1 במאי, ההחזר הראשון בגין ההלוואה יחויב ב-10 ביוני. תקופת ההלוואה: 3-84 חודשים. החברה רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. כתובת החברה: מצדה 3, בני ברק 5126404. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.